На 42 пригородных железнодорожных станциях проведут редизайн

«Будут разработаны дизайн-проекты станций и остановочных пунктов полностью, вместе с прилегающей территорией. В рамках программы станции должны быть вписаны в городской ландшафт. Каждая станция будет индивидуальной, но при этом сохранит общие стилистические черты для каждого железнодорожного направления», — пояснили в пресс-службе.