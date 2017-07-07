На 42 пригородных железнодорожных станциях проведут редизайн
Дизайн 42 железнодорожных станций пригородных электричек обновят. Об этом m24.ru рассказали в
Дизайн 42 железнодорожных станций пригородных электричек обновят. Об этом m24.ru рассказали в
«Будут разработаны
Станции, на которых проведут редизайн: Белорусское направление: Беговая, Рабочий Поселок, Можайск, Жаворонки, Отрадное, Дорохово; Савеловское направление: Тимирязевская, Катуар, Шереметьевская; Киевское направление: Переделкино; Павелецкое направление:
Проекты подготовят к концу 2017 года.