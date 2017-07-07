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00:37 (мск), источник: m24.ru

На 42 пригородных железнодорожных станциях проведут редизайн

Дизайн 42 железнодорожных станций пригородных электричек обновят. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК). Новые дизайн-проекты разработают в том числе для станций Беговая (Белорусское направление), Тимирязевская (Савеловское направление), Люблино (Курское направление) и Переделкино (Киевское направление).

«Будут разработаны дизайн-проекты станций и остановочных пунктов полностью, вместе с прилегающей территорией. В рамках программы станции должны быть вписаны в городской ландшафт. Каждая станция будет индивидуальной, но при этом сохранит общие стилистические черты для каждого железнодорожного направления», — пояснили в пресс-службе.

Станции, на которых проведут редизайн: Белорусское направление: Беговая, Рабочий Поселок, Можайск, Жаворонки, Отрадное, Дорохово; Савеловское направление: Тимирязевская, Катуар, Шереметьевская; Киевское направление: Переделкино; Павелецкое направление: Москва-Товарная-Павелецкая, Расторгуево, Узуново, Кашира; Горьковское направление: Павловский Посад, Железнодорожная, Орехово-Зуево, Купавна, Ногинск, Электрогорск; Курское направление: Люблино, Красный Строитель, Битца, Гривно, Столбовая; Ярославское направление: Воронок, Монино, Пушкино, Болшево, Сергиев Посад, Подлипки-Дачные, Ивантеевка-2, Щелково, Зеленый Бор, Соколовская; Казанское направление: Куровская, Коломна, Гжель, Бронницы, Люберцы-2; Рижское направление: Снегири, Холщевики.

Проекты подготовят к концу 2017 года.

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