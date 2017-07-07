В 7 регионах Казахстана 7 июля ожидается сильная жара

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью ветер 15−20, днем на большей части 15−20, порывы 23−28 м/с.
В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15−20, в Карагандинской области порывы 25 м/с.
Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Мангистауской, Костанайской областях ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с.
Днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.
Днем в Кызылординской области сохраняется очень сильная жара, в Алматинской области сильная, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях — сильная жара.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.