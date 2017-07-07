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01:07 (мск), источник: Kazinform

В 7 регионах Казахстана 7 июля ожидается сильная жара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов 7 июля 2017 г. ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град. На юге республики сохранится жаркая погода без осадков, сообщает Казгидромет.

Источник: AP 2017

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью ветер 15−20, днем на большей части 15−20, порывы 23−28 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15−20, в Карагандинской области порывы 25 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Мангистауской, Костанайской областях ожидается гроза, усиление ветра 15−20 м/с.

Днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15−20 м/с.

Днем в Кызылординской области сохраняется очень сильная жара, в Алматинской области сильная, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях — сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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