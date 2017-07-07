Масштабный фестиваль «Лето на Русском» стартует во Владивостоке
Гостей международного фестиваля ждут не только традиционные спортивные мероприятия, но и обширная культурная программа.
Гостей международного фестиваля ждут не только традиционные спортивные мероприятия, но и обширная культурная программа.
Владивосток, 7 июля, PrimaMedia.
IV Масштабный фестиваль культуры и спорта «Лето на Русском» пройдет уже в эти выходные, с 7 по 9 июля, на острове Русском во Владивостоке. На набережной ДВФУ жителей и гостей Приморского края ждут зрелищные танцевальные турниры, спортивные состязания и обширная
Отметим, художественная программа подготовлена Приморской картинной галерей. Одно из мероприятий — «Выставка на мольбертах» с участием приморских и московских художников, которые устроят пленэр прямо под открытым небом. Каждый желающий сможет приобрести любую полюбившуюся картину. Также для гостей будут работать три выставки: Инны Бреговской «Сны и фантазии: Visionary art», приморских художников «Край, в котором мы живем», «Волшебная сказка Анастасии Архиповой. Современная книжная иллюстрация». Для желающих поближе познакомиться с искусством создания детской книжной иллюстрации Анастасия Архипова проведет
Для тех, кому захочется принять в мероприятиях участие, организаторы приготовили танцевальную программу. Три дня, пять направлений, более десятка разнообразных, красочных шоу с участием настоящих звезд из России и
Участники и гости фестиваля станут свидетелями знакового события в истории Приморского края, Дальнего Востока и всей России — старта нового всероссийского проекта «Мосты России», реализуемого при поддержке губернатора Приморского края. Идея проекта — показать все, что есть самого интересного и инновационного в танцевальном искусстве, соединить многообразие танца в единое целое. Проект стартует в Приморском крае и далее последует по крупным городам России.
Еще в этом году в программу мероприятия включен блок инклюзивных активностей «Возможности без границ». 8 и 9 июля в рамках международного фестиваля пройдет Inclusive Dance Primorye — соревнования и
Всего для гостей фестиваля подготовили более 40 различных мероприятий, среди которых большую часть занимает спортивная активность, включая соревнования по аквабайку и триатлону среди любителей. Вход на мероприятия свободный.
Напомним,
В Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.