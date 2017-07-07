Прокуратура продолжает проверять автодороги в Приморье

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура выявила нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что на муниципальной автомобильной дороге общего пользования с. Дальний Кут — с. Дерсу Красноармейского муниципального района имеются ямы, выбоины, просадки, несоответствующие государственным стандартам, также отсутствуют кюветы, дорожные знаки. Протяженность автодороги составляет 13,2 км.

По фактам выявленных нарушений прокурором района в Красноармейский районный суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности по организации транспортного обслуживания населения Дальнекутского сельского поселения и возложении обязанности по ремонту автомобильной дороги с. Дальний Кут — с. Дерсу.

Судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме. На администрацию Красноармейского муниципального района возложена обязанность в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выделить Дальнекутскому сельскому поселению необходимые для организации транспортного обслуживания населения в пределах поселения денежные средства.

На администрацию Дальнекутского сельского поселения, в свою очередь, также в течение 3-месячного срока с момента выделения финансовых средств произвести ремонт автомобильной дороги с. Дальний Кут — с. Дерсу и организовать в пределах Дальнекутского сельского поселения транспортное обслуживание населения.