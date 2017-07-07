В Москве умер писатель и сценарист Александр Рекемчук
В Москве в возрасте 89 лет ушел из жизни писатель, сценарист, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук. По словам его близких, смерть наступила в четверг после болезни.
В Москве в возрасте 89 лет ушел из жизни писатель, сценарист, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук. По словам его близких, смерть наступила в четверг после болезни.
Последние несколько дней Рекемчук находился в больнице в отделении реанимации. Где и когда пройдут похороны пока не сообщается. Время и место прощания пока не определены, передает ТАСС.
Александр Евсеевич Рекемчук родился 25 декабря 1927 года в Одессе. Наиболее известные его произведения — «Молодо-зелено», «Мальчики», «Нежный возраст». По ним были поставлены художественные фильмы.
Кроме того, Рекемчук состоял в редколлегиях журналов «Новый мир» и «Знамя». В Литинституте он вел семинар прозы. Его книги издавались в Европе на английском, французском, немецком, польском и других языках.