В Москве умер писатель и сценарист Александр Рекемчук

Последние несколько дней Рекемчук находился в больнице в отделении реанимации. Где и когда пройдут похороны пока не сообщается. Время и место прощания пока не определены, передает ТАСС.

Александр Евсеевич Рекемчук родился 25 декабря 1927 года в Одессе. Наиболее известные его произведения — «Молодо-зелено», «Мальчики», «Нежный возраст». По ним были поставлены художественные фильмы.