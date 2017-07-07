На фестивале V-ROX зрители смогут оценить владивостокский «фэшн».

Во время фестиваля V-ROX V на его территории развернется тематический маркет, сообщает ИА «Дейта.ру». Там можно будет купить сувениры и украшения с символикой фестиваля, промо-продукцию групп, участвующих в V-ROX и стильные подарки на память о юбилейном фестивале. Маркет в рамках международного музыкального фестиваля V-ROX — это отличная возможность для творческого бизнеса приобрести сотни новых покупателей и поклонников.
Маркет V-ROX — это и способ показать потенциал Владивостока русским и иностранным гостям фестиваля и оставить о городе прекрасные осязаемые воспоминания. Принять участие в маркете может любая дизайнерская марка, автор оригинальных аксессуаров или украшений, творческая группа: придумайте свой фирменный стенд или создайте интерактивную зону для гостей V-ROX. Заявки отправляйте до 31 июля на market@vrox. org или просто заполните анкету на сайте.