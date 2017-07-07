Мусорный фестиваль организуют хабаровчане

Фестиваль устроят в Доме ветеранов Железнодорожного района. В его рамках будут проведены конкурс слоганов и кричалок, а также дефиле школьников в костюмах из твердых бытовых отходов.

«Рассчитываем, что парадом пройдут как минимум шестнадцать пугал — по числу трудовых отрядов. Ребятам надо не только придумать образ своего экспоната, но и характер, чтобы творчески подать его историю. Кто лучше защитит пугало, тот и победит в нашем необычном параде», — рассказала методист детского экологического центра «Косатка» Светлана Усовская. После все пугала отправятся на городскую выставку цветов как украшения, а в дальнейшем их подарят дачникам.