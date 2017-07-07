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03:45 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье в нацпарке тигрята и тигрица делали селфи на фотоловушку

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Фотоловушкам в нацпарке «Земля леопарда» удалось заснять игру двух маленьких котят амурского тигра, их нападение на мать, а после — выключение камеры одним из хищников, сообщает нацпарк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Съемка с фотоловушки размещена на сайте нацпарка.

«Одна из автоматических камер нацпарка впервые застала полосатых хищников за беззаботной игрой, в которой два неугомонных котенка устроили своей маме настоящий праздник непослушания, делая селфи и проказничая с фотоловушкой. В объективе камеры оказалась взрослая тигрица под номером T 7 °F. Сначала она предстала перед фотоловушкой одна, спокойно отдыхая… К матери присоединились два тигренка, которые сначала подошли вплотную к автоматической камере и несколько раз ударили ее лапами, словно поправляя угол обзора», — говорится в сообщении.

Затем котята боролись, кусались, обхватывать друг друга лапами. Они несколько раз врезались в спящую мать, то и дело задевали ее своими ударами. Потеряв терпение, мать рыкнула на них, однако в ответ котят напали на нее. В конце концов, тигрица успокоила их, ударив лапой по мордочкам.

«В итоге, вдоволь наигравшись, тигрята присоединились к ленивому отдыху матери. Напоследок один из них вновь приблизился к фотоловушке и одним точным ударом раскрыл ее корпус так, что карта памяти оказалась снаружи. Тигренок точно дал понять: съемка окончена», — сообщает нацпарк.

По словам старшего научного сотрудника ФГБУ «Земля леопарда» Дины Матюхиной, тигрица T 7 °F в 2014 году вырастила трех котят. «Интересно, что два из них покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы — он фиксируется фотоловушками сразу двух государств», — сказала она.

По последним данным, в 2016 году в нацпарке отмечено не менее 22 взрослых тигров и 7 котят. Численность дальневосточного леопарда на территории составляет около 70 особей.

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