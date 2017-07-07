Пропавшую накануне женщину нашли в Хабаровске

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Пропавшую накануне Валентину Мальцеву оперативно нашли в Хабаровске. Связь с пожилой горожанкой оборвалась в минувшую среду: женщина утром вышла из собственного дома и не вернулась, сообщили ИА AmurMedia в региональном поисково-спасательном отряде «Восток» в социальной сети Instagram.

— Обычно мы отправляем родственников пропавших людей с объездом по больницам. Этот раз также не стал исключением. Родные Валентины Мальцевой побывали сначала во второй краевой больнице, потом в первой. Следующей по курсу была городская клиническая больница № 10. как оказалось, именно туда и привезли пропавшую женщину, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Восток».