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03:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую накануне женщину нашли в Хабаровске

Связь с горожанкой оборвалась в минувшую среду.

Хабаровск, 7 июля, AmurMedia.

Пропавшую накануне Валентину Мальцеву оперативно нашли в Хабаровске. Связь с пожилой горожанкой оборвалась в минувшую среду: женщина утром вышла из собственного дома и не вернулась, сообщили ИА AmurMedia в региональном поисково-спасательном отряде «Восток» в социальной сети Instagram.

— Обычно мы отправляем родственников пропавших людей с объездом по больницам. Этот раз также не стал исключением. Родные Валентины Мальцевой побывали сначала во второй краевой больнице, потом в первой. Следующей по курсу была городская клиническая больница № 10. как оказалось, именно туда и привезли пропавшую женщину, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Восток».

Напомним, с просьбой о помощи к хабаровским волонтерам и интернет-общественности родные пропавшей пенсионерки. По словам обеспокоенных горожан, Валентина Мальцева 5 июля утром ушла из дома в переулке Тюленина в краевом центре, и с этого дня связь с женщиной оборвалась. При этом родственники пропавшей уточнили, что пожилая жительница краевого центра страдает отсутствием памяти.

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