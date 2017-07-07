Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
От чего вас спасет спиннер
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
После скандалов: чего Путин хочет от первой встречи с ТрампомНи в РФ, ни в США не ожидают прорыва от встречи Путина и Трампа на саммите G20. Но для Кремля эта встреча важна
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Кети Топурия показала откровенное фото в постели - СМИ
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
04:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутская полиция проведет для автомобилистов акцию «Трезвая пятница»

Открылась круглосуточная горячая линия.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске стартует пропагандистский проект «Трезвая пятница», который направлен на предупреждение и пресечение фактов употребления алкоголя водителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В акции может принять участие любой иркутянин. Специально для своевременного выявления и пресечения противоправного поведения нетрезвых водителей, для активных горожан в июле и августе открыта круглосуточная горячая линия по приему сообщений о пьяных автомобилиста: 8 (3952) 21−23−23.

С начала года в Иркутске в результате аварий, участниками которых стали нетрезвые водители, погибло 6 человек и 57 получили различные травмы. В числе пострадавших 11 человек — это дети.

Значительное количество трагедий удалось предотвратить благодаря задержанию правонарушителей. С начала 2017 года сотрудниками дорожной полиции выявлено более двух с половиной тысяч граждан, управляющих транспортом в нетрезвом виде, 137 из которых — управляли повторно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь