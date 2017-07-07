Иркутская полиция проведет для автомобилистов акцию «Трезвая пятница»

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске стартует пропагандистский проект «Трезвая пятница», который направлен на предупреждение и пресечение фактов употребления алкоголя водителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В акции может принять участие любой иркутянин. Специально для своевременного выявления и пресечения противоправного поведения нетрезвых водителей, для активных горожан в июле и августе открыта круглосуточная горячая линия по приему сообщений о пьяных автомобилиста: 8 (3952) 21−23−23 .

С начала года в Иркутске в результате аварий, участниками которых стали нетрезвые водители, погибло 6 человек и 57 получили различные травмы. В числе пострадавших 11 человек — это дети.