Иркутская полиция проведет для автомобилистов акцию «Трезвая пятница»
Открылась круглосуточная горячая линия.
Открылась круглосуточная горячая линия.
В Иркутске стартует пропагандистский проект «Трезвая пятница», который направлен на предупреждение и пресечение фактов употребления алкоголя водителями. Об этом сообщает
В акции может принять участие любой иркутянин. Специально для своевременного выявления и пресечения противоправного поведения нетрезвых водителей, для активных горожан в июле и августе открыта круглосуточная горячая линия по приему сообщений о пьяных автомобилиста:
С начала года в Иркутске в результате аварий, участниками которых стали нетрезвые водители, погибло 6 человек и 57 получили различные травмы. В числе пострадавших 11 человек — это дети.
Значительное количество трагедий удалось предотвратить благодаря задержанию правонарушителей. С начала 2017 года сотрудниками дорожной полиции выявлено более двух с половиной тысяч граждан, управляющих транспортом в нетрезвом виде, 137 из которых — управляли повторно.