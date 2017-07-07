На выходных в Красноярске будет пасмурно и дождливо
В субботу, 8 июля, температура воздуха составит +23°С.
В субботу, 8 июля, температура воздуха составит +23°С.
В Красноярске в выходные дни будет пасмурно и дождливо. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 7 июля, столбики термометров достигнут отметки +18°С. В течение дня ожидается небольшой дождь. Ветер западный до 5 м/с.
В субботу, 8 июля, температура воздуха составит +23°С. Также ожидается дождь, местами грозы. Утром — до +18°С, вечером — +20°С. Ветер будет дуть с
В воскресенье, 9 июля, утром возможны небольшие осадки — столбики термометров будут колебаться около отметки +18°С. Днем потеплеет до +22°С, а вечером тепло спадет — до +19°С. Сила западного ветра в этот день составит 5−7 м/с.