«Нашествие-2017»: именные билеты, бесплатный проезд, выборы и русский рок

Источник: РИА Новости

Крупнейший в России фестиваль рок-музыки под открытым небом «Нашествие» существует с 1999 года. Главной площадкой для его проведения с 2009 года стало село Большое Завидово в Тверской области. Фестиваль пройдет с 7 по 9 июля.

В этом году на «Нашествии» выступят Гарик Сукачев с воссоединившимся коллективом «Бригада С», Дельфин, Найк Борзов, «Несчастный случай», «Сплин», «Алиса», «УмаТурман» и многие другие.

Именные билеты и бесплатный проезд

Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева сообщила на пресс-конференции, что билеты на «Нашествие» в этом году станут именными, а добраться до места его проведения в Тверской области можно будет бесплатно.

«Фестиваль “Нашествие” с каждым годом становится все больше и больше. И мы стараемся сделать это мероприятие все лучше и удобнее. В этом году достаточно большое количество нововведений. Мы ввели именные билеты для наших гостей, для всех людей, которые присутствуют на поле. Сделано это было для того, чтобы обеспечить очень высокую безопасность на фестивале», — пояснила Киселева.

По ее словам, на фестивале также увеличится число охранников и будут организованы дополнительные проходы на поле, которые позволят избежать больших очередей. Кроме того, владельцы именного билета смогут бесплатно доехать на любой электричке до станции Конаковский Мох.

На поле для гостей будет работать информационный шатер, который позволит ориентироваться в потоке мероприятий на «Нашествии». Детям выдадут специальные браслеты, куда родители смогут вписать свой номер телефона для оперативной связи.

Гостям фестиваля предложат поселиться в одном из палаточных «городов», которые обзавелись названиями — «Свердловск», «Москва» и «Ленинград», а между делом посетить местный «Дом культуры».

«Наш фестиваль — это уже целый город, а в каждом городе есть дом культуры, где смотрят фильмы, слушают лекции, показывают различные шоу. Все три дня сцена ДК будет работать как кинотеатр под открытым небом. Мы покажем наши любимые фильмы, мультфильмы, культовое кино», — рассказала продюсер фестиваля Анастасия Рогозина. Все три дня фестиваля будут вестись онлайн трансляции концертов.

Выборы президента «Нашествия»

Масштабный фестиваль превращается в настоящее государство: в этом году на поле «Нашествия» состоятся выборы президента. «Мы строим на поле шатер, так называемую избирательную зону. Будет все как по-настоящему», — рассказала Евгения Киселева.

Акция начнется в первый день фестиваля и продлится три дня. Предварительное голосование завершилось на сайте фестиваля 2 июля, по его итогам определились 15 кандидатов, среди которых музыканты Вячеслав Бутусов, Валерий Кипелов, Сергей Шнуров, выдвинутые на должность слушателями «Нашего Радио». Кроме того, некоторые участники фестиваля хотят видеть президентом женщину — певицу Земфиру, а поклонники творчества Филиппа Киркорова мечтают привести к власти рок-мира русского короля поп-музыки.

Организаторы обещают, что выборы президента фестиваля будут отвечать четырем основным критериям: открытость, прозрачность, демократичность и удобство. Шатер, где пройдет голосование, будет оборудован камерами, промежуточные результаты в режиме онлайн будут отображать на сайте фестиваля и выводить на экраны главной сцены. Кроме того, статус наблюдателей на этих выборах получат все представители аккредитованных на фестиваль СМИ.

«В воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова объявит имя президента», — подчеркнула Киселева. При этом в пресс-службе ЦИК России РИА Новости подтвердили, что глава ведомства «планирует принять участие в фестивале».

Экспозиция военной техники

На территории фестиваля в пятый раз развернется тематическая зона «Армии России». Гости мероприятия ознакомятся с экспозицией военной техники, которая будет представлена как историческими образцами, так и современными машинами. Всего будет представлено 20 образцов вооружения, некоторые из них впервые.

Любой гость фестиваля сможет ознакомиться с характеристиками техники, ощутить себя командиром экипажа или механиком-водителем, сфотографироваться в элементах военной одежды и пообщаться с действующими членами экипажей.

«Полюбившиеся как взрослым, так и детям мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы вновь пройдут в рамках акции “Вместе мы — сила!”. “Секретные” способы добычи воды и огня, защиты от холода и диких зверей всем желающим продемонстрируют опытные инструкторы из подразделений ВДВ», — рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Кроме того, у всех желающих будет шанс на месте проверить способности в специальном пункте отбора на военную службу по контракту и получить исчерпывающую информацию о порядке поступления в военные вузы. Гости тематической зоны также смогут проверить свои физические возможности и размяться на тренажерах мобильного спортивного комплекса под руководством опытных инструкторов.