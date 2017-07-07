Девушка в Иркутске залезла на столб и показала все свои прелести

Голая девушка залезла на столб на улице Красноярской в Иркутске накануне, 6 июля. Прибывшие на место правоохранители сняли ее с высоты и вызвали скорую медицинскую помощь. По предварительной информации, жительница областного центра доставлена в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Девушку сняли со столба, вызвали скорую, чуть позже ее поместили в психиатрическую больницу. Специалисты установят, была ли она под наркотическим или алкогольным опьянением, состояла ли у них на учете, — рассказали корр. агентства в пресс-службе МУ МВД России «Иркутское».