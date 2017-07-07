В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак
В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак — у фонда «Белка и Стрелка», который занимался этой работой, закончились полномочия.
В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак — у фонда «Белка и Стрелка», который занимался этой работой, закончились полномочия.
Это как раз тот случай, когда количество побеждает качество. Бродячих собак ловят, стерилизуют, отправляют в приют, но на воле их становится только больше. Особенно страдают районы, где есть частный сектор.
«В Центральном районе их очень много, потому что частный сектор ещё есть, они там скапливаются целыми стаями. Ночью очень сильно кусаются. Стаи по 8−10 собак бегают, это серьёзно», — рассказал житель Центрального района Красноярска Игорь Демко.
Сейчас время рождения щенков. В
«Полноценная свора получится. Но у нас есть помощница, которая нам помогает их подкармливать, нам пообещали, что их пристроят. Что они не будут во дворе, потому что свора — они агрессивные обычно, когда поодиночке, они боятся», — сказала жительница
Этих щенков, скорее всего, ждёт не улица, а новые хозяева. Кстати, в условия конкурса по отлову животных внесены существенные изменения, теперь ощенившуюся собаку вместе с отпрысками отправят прямиком к зоозащитникам.
«У нас на территории города никаких облав на собак не производится. Сколько есть заявок от жителей, столько собак и отлавливают. Только по заявкам жителей бригада выезжает, отлавливает собаку, при осмотре выясняется, нужна ли кастрация, стерилизация, передержка, либо она должна быть подвергнута эвтаназии», — пояснила, — пояснила
Пока неизвестно, кто будет отлавливать собак в ближайшие месяцы, конкурс проводится анонимно, победу одержит та организация, которая предложит наименьшую цену от стартовой, а она составляет 2,5 миллиона рублей. Итоги огласят 7 июля.
Дмитрий БЫЗОВ