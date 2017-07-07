Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность -СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Длинные ноги и узкая талия: Топурия показала фото в постели
СМИ: ДНР выявила группу польских женщин-снайперов
34-летняя Анна Седокова поправилась на 10 килограммов (фото)
91-летняя королева Британии затмила всех на летней вечеринке
Гагарина показала фигуру в купальнике - СМИ
«Получим пинок от русских»: разговор солдат США
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
06:14 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак

В Красноярске ищут нового подрядчика по отлову бродячих собак — у фонда «Белка и Стрелка», который занимался этой работой, закончились полномочия.

Источник: Вести - Красноярск

Это как раз тот случай, когда количество побеждает качество. Бродячих собак ловят, стерилизуют, отправляют в приют, но на воле их становится только больше. Особенно страдают районы, где есть частный сектор.

«В Центральном районе их очень много, потому что частный сектор ещё есть, они там скапливаются целыми стаями. Ночью очень сильно кусаются. Стаи по 8−10 собак бегают, это серьёзно», — рассказал житель Центрального района Красноярска Игорь Демко.

Сейчас время рождения щенков. В Северо-Западном районе сердобольные граждане выхаживают сразу 11 малышей, которые появились на свет в придорожной яме. По сути, 11 щенков — это готовая полноценная свора бродячих собак. Это сейчас они милые и пушистые, но если ничего не предпринимать, через совсем небольшое время они превратятся в грозных хищников, которые будут представлять серьёзную опасность для окружающих.

«Полноценная свора получится. Но у нас есть помощница, которая нам помогает их подкармливать, нам пообещали, что их пристроят. Что они не будут во дворе, потому что свора — они агрессивные обычно, когда поодиночке, они боятся», — сказала жительница Северо-Западного района Красноярска Вера Воробьёва.

Этих щенков, скорее всего, ждёт не улица, а новые хозяева. Кстати, в условия конкурса по отлову животных внесены существенные изменения, теперь ощенившуюся собаку вместе с отпрысками отправят прямиком к зоозащитникам.

«У нас на территории города никаких облав на собак не производится. Сколько есть заявок от жителей, столько собак и отлавливают. Только по заявкам жителей бригада выезжает, отлавливает собаку, при осмотре выясняется, нужна ли кастрация, стерилизация, передержка, либо она должна быть подвергнута эвтаназии», — пояснила, — пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Нажалова.

Пока неизвестно, кто будет отлавливать собак в ближайшие месяцы, конкурс проводится анонимно, победу одержит та организация, которая предложит наименьшую цену от стартовой, а она составляет 2,5 миллиона рублей. Итоги огласят 7 июля.


Дмитрий БЫЗОВ

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Арабские страны обвинили Катар в срыве посреднических усилий
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Пять человек погибли в результате ДТП в Башкирии
Российская легкоатлетка выиграла десятый турнир подряд
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь