В Назарово квартиру любительницы собак очистили трактором от грязи
Соседи жаловались на неприятный запах и постоянный лай собак.
Соседи жаловались на неприятный запах и постоянный лай собак.
В Назарово местную любительницу собак отправили на лечение, а ее квартиру очистили от грязи трактором. Об этом сообщает «Запад24».
По данным издания, пожилая женщина держала у себя дома более 10 собак, которые вывезли чуть ранее. Соседи часто жаловались на сильный неприятный запах и постоянный лай собак. Кроме того,
Чтобы везти весь мусор и грязь, управляющая компания привлекла трактор. Проникнуть в помещение коммунальщикам удалось через окно. В итоге они вывезли часть мусора и экскременты животных, а в квартире провели дезинфекцию от паразитов.
В управляющей компании журналистам пояснили, что женщина исправно оплачивает все коммунальные услуги. При этом она стоит на учете в управлении соцзащиты как человек с нарушением психики.
«Запад24» отмечает, что женщина вернется домой через три недели. Как оказалось, это уже не первый случай, когда вопрос решается подобным образом. При этом, по словам пользователей соцсетей, после лечения любительница собак возвращается домой и снова заводит животных.