В Назарово квартиру любительницы собак очистили трактором от грязи

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В Назарово местную любительницу собак отправили на лечение, а ее квартиру очистили от грязи трактором. Об этом сообщает «Запад24».

По данным издания, пожилая женщина держала у себя дома более 10 собак, которые вывезли чуть ранее. Соседи часто жаловались на сильный неприятный запах и постоянный лай собак. Кроме того, из-за большого количества животных в доме завелись насекомые и грызуны.

Чтобы везти весь мусор и грязь, управляющая компания привлекла трактор. Проникнуть в помещение коммунальщикам удалось через окно. В итоге они вывезли часть мусора и экскременты животных, а в квартире провели дезинфекцию от паразитов.

В управляющей компании журналистам пояснили, что женщина исправно оплачивает все коммунальные услуги. При этом она стоит на учете в управлении соцзащиты как человек с нарушением психики.