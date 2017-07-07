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06:19 (мск), источник: ТАСС

В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла

МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Дождливая, прохладная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве будет 13−15, по области — 11−16 градусов. Ветер северо-западный 7−12 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью временами не исключен дождь, в столице столбики термометров покажут 10−12, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывами до 12−17 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14−16, по области — до 11−16 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/ с, местами порывами до 12−17 м/с.

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