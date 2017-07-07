В Москве и области ожидается дождь и до 16 градусов тепла
МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Дождливая, прохладная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 7 июля ./ТАСС/. Дождливая, прохладная погода ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В Москве будет 13−15, по области — 11−16 градусов. Ветер
Предстоящей ночью временами не исключен дождь, в столице столбики термометров покажут 10−12, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Ветер
Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно и дождливо. В Москве воздух прогреется до 14−16, по области — до 11−16 градусов. Ветер