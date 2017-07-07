Более 500 пар поженятся 7 июля в Иркутской области

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В красивую дату, 7. 07.2017 года, в Приангарье поженятся 547 пар, 205 из них — в областном центре, сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.

Во Дворце бракосочетаний Иркутска 7 июля будет достигнут абсолютный максимум. Впервые в истории центрального отдела ЗАГС областного центра в один день брак зарегистрируют 106 пар молодоженов, еще 13 пар объявят мужем и женой на Байкале — в отделе, расположенном в поселке Листвянка.

За последние 10 лет большее количество браков было зарегистрировано лишь однажды — 8.08.2008 года. Тогда в Иркутской области поженились около 650 пар.