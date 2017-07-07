Более 500 пар поженятся 7 июля в Иркутской области
В центральном отделе бракосочетания будет установлен рекорд по количеству молодоженов.
В центральном отделе бракосочетания будет установлен рекорд по количеству молодоженов.
В красивую дату, 7. 07.2017 года, в Приангарье поженятся 547 пар, 205 из них — в областном центре, сообщает
Во Дворце бракосочетаний Иркутска 7 июля будет достигнут абсолютный максимум. Впервые в истории центрального отдела ЗАГС областного центра в один день брак зарегистрируют 106 пар молодоженов, еще 13 пар объявят мужем и женой на Байкале — в отделе, расположенном в поселке Листвянка.
За последние 10 лет большее количество браков было зарегистрировано лишь однажды — 8.08.2008 года. Тогда в Иркутской области поженились около 650 пар.
Всего за 6 месяцев 2017 года в Приангарье поженились 8 343 пары. Этот показатель на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.