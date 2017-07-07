На таможнях ДФО из-за дефицита кнопок ГЛОНАСС скопились тысячи авто

Источник: РИА "Новости"

— К сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, не все получили ПТС. Документы не имеют около девяти тысяч машин. Технология, которая сейчас используется, дала сбой, — считает он.

По словам Ладыгина, таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300−350 автомобилей в день. Чтобы разгрузить склады от машин потребуется не более 45 дней.

Дефицит оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС ощущается в Приморье с первых дней нового года. К тому же официально в регионе их устанавливают всего две компании. Попытки других войти на этот рынок привели к неразберихе в очереди на установку системы, а также к тому, что оборудование сейчас устанавливает практически любой мастер в гараже. Этого достаточно, чтобы получить ПТС, но на самом деле оно может быть не подключено к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

Все это породило массу обращений в органы власти разных уровней, были во Владивостоке и акции протеста автодилеров, но принципиально они ситуацию не меняют. Одно из главных требований автомобилистов — сделать установку ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные машины добровольной, а также разрешить таможне выпускать иномарки на территорию страны без предустановки такой системы.

Справка «РГ»

Новый технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», предусматривающий оснащение всех выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, начал действовать с 1 января 2017 года. Однако авторы документа просто забыли, что по России еще бегают подержанные иномарки. И не предусмотрели для них возможности установления тревожной кнопки. Без нее нельзя получить ПТС, а, следовательно, зарегистрировать машину в ГИБДД и пользоваться ею.