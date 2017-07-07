На таможнях ДФО из-за дефицита кнопок ГЛОНАСС скопились тысячи авто
Девять тысяч автомобилей, привезенных
Девять тысяч автомобилей, привезенных
— К сожалению, транспортные средства, которые были ввезены после 15 февраля 2017 года, не все получили ПТС. Документы не имеют около девяти тысяч машин. Технология, которая сейчас используется, дала сбой, — считает он.
По словам Ладыгина, таможни Дальнего Востока в состоянии оформлять по 300−350 автомобилей в день. Чтобы разгрузить склады от машин потребуется не более 45 дней.
Дефицит оборудования системы
Все это породило массу обращений в органы власти разных уровней, были во Владивостоке и акции протеста автодилеров, но принципиально они ситуацию не меняют. Одно из главных требований автомобилистов — сделать установку
Справка «РГ»
Новый технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», предусматривающий оснащение всех выпускаемых в обращение автомобилей устройством вызова экстренных оперативных служб
АО «ЭРА-ГЛОНАСС» не может покрыть дефицит устройств на Дальнем Востоке вот уже более полугода. В результате бизнес автодилеров по поставкам иномарок в Россию переживает кризис, они несут убытки за хранение авто на таможне в ожидании подхода очереди на установку оборудования.