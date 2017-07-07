Начался суд по делу о крушении дома на Куйбышева, 103

Источник: Вести - Пермь

С виной тех, кто допустил обрушение дома на Куйбышева, 103 в Перми начали разбираться по существу в суде. ЧП произошло ровно два года назад. Два человека тогда погибли, пятеро пострадали. На скамье подсудимых оказались руководство и сотрудники управляющей компании, на чьем балансе находился дом.

Сейчас дом на Куйбышева, 103 полностью восстановлен. Жители, кто мог, вернулись в свои квартиры.

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Угол здания обвалился ровно 2 года назад. Тогда под обломками погибли 2 человека, пятеро пострадали, жители 8 квартир остались без крыши над головой. Сейчас на скамье подсудимых генеральный директор управляющей компании «Моторостроитель» Владимир Дроздов, исполнительный директор Тамара Заремба и мастер участка Валерий Романов. Жильцы неоднократно обращались к ним по поводу потрескавшихся стен, никакой реакции не последовало.