Военнослужащие ВВО уничтожили условных террористов в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прошло
В Хабаровском крае прошло
В нем были задействованы служащие соединения инженерных войск ВВО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Военные инженеры провели разведку с использованием современных миноискателей «Коршун» на маршруте движения расчетов нового
«Также были выполнены мероприятия по дистанционному подрыву взрывного устройства, установленного условными террористами на маршруте следования колонны», — отмечается в сообщении