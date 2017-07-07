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08:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Военнослужащие ВВО уничтожили условных террористов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение по наведению паромной переправы.

В нем были задействованы служащие соединения инженерных войск ВВО, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу округа.

Военные инженеры провели разведку с использованием современных миноискателей «Коршун» на маршруте движения расчетов нового понтонно-мостового парка. Перед выходом на береговую линию на военных напали условные террористы. В ходе учебного боя под прикрытием БТР-80 «враги» были уничтожены.

«Также были выполнены мероприятия по дистанционному подрыву взрывного устройства, установленного условными террористами на маршруте следования колонны», — отмечается в сообщении пресс-службы ВВО. После прибытия специальной техники понтонеры развернули паромную переправу, по которой перевезли военную технику. Чтобы скрыть машины от глаз «противника» военные использовали дымовую завесу.

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