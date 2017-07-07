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08:23 (мск), источник: Вести - Красноярск

В красноярских загсах наплыв желающих заключить брак 07.07.17

Сегодня в Красноярске женятся 400 пар, свадебный бум из-за красивой даты — 07.07.2017. Чтобы заключить брак в этот день, невесты стояли в очередях, звонили в загсы за год. Молодожёны считают, что три семёрки принесут им счастье.

Источник: Вести - Красноярск

Считается, что число семь — это знак крепкой семьи, и многие пары верят в магию этого числа. Судите сами: в обычную летнюю пятницу в доме семейных торжеств женят до 20 пар, но сегодня в два раза больше, и такой свадебный переполох во всех загсах.

Регистраторы, распорядители, ведущие сегодня работают без обеда. Пары волнуются, уже есть случай, когда жених забыл паспорт, друзья срочно поехали за ним, к счастью, к моменту регистрации успели. Церемония классическая: музыка, поздравление гостей, из особенностей регистраторы отмечают, что многие пары не расстаются с телефонами, делают селфи сразу после того, как сказали «Да».

Отметим, 8 июля — день семьи, любви и верности, так что свадебная волна продолжится. Кортежи, украшенные цветами, будут ездить по всему городу. Мнения астрологов и психологов насчёт женитьбы в дату с тремя семёрками, что дарят друг другу жених и невеста в день свадьбы, расскажем в следующих выпусках «Вестей».

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