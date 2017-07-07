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08:14 (мск), источник: Вести - Пермь

На севере Пермского края сохраняется режим ЧС

Больше всего пострадал Юсьвенский район.

Источник: Вести - Пермь

На севере края в Юсьвенском районе сохраняется режим ЧС. Ущерб по району еще полностью не подсчитан. Но на самых сложных участках уже ведутся восстановительные работы. К примеру, возле деревни Ситково полным ходом идет ремонт моста.

Чтобы ускорить восстановление, решается вопрос об использовании местных карьеров для снабжения строительными материалами. Но для этого требуется разрешение Минприроды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как заявляют власти, в пострадавших селах и деревнях люди обеспечены всем необходимым — продуктами питания, предметами первой необходимости, скорой медицинской помощью. Также решается вопрос по поводу компенсации людям, чьи домовладения оказались подтоплены водой.

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