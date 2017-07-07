На севере Пермского края сохраняется режим ЧС

Источник: Вести - Пермь

На севере края в Юсьвенском районе сохраняется режим ЧС. Ущерб по району еще полностью не подсчитан. Но на самых сложных участках уже ведутся восстановительные работы. К примеру, возле деревни Ситково полным ходом идет ремонт моста.

Чтобы ускорить восстановление, решается вопрос об использовании местных карьеров для снабжения строительными материалами. Но для этого требуется разрешение Минприроды.

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