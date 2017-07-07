В полиции Алматы объяснили, почему закрыли нашумевшее дело о гибели 8-летнего мальчика

Машина сбила восьмилетнего мальчика прошлым летом недалеко от его дома. От сильного удара Боря Васильченко оказался под капотом рядом стоящей машины. Ребенок умер на руках у родителей, так и не придя в сознание.
Расследование этой трагедии затянулось на целый год. И вот несколько дней назад в полиции сообщили, что закрыли уголовное дело за отсутствием состава преступления. Родители маленького Бори с таким решением, конечно, не согласны.
Однако в ДВД заверили, расследование провели объективно. Вину водителя подтвердила лишь одна экспертиза. Но это заключение не приняли во внимание, так как его сделали независимые эксперты. Их, вопреки всем нормам, привлекли адвокаты потерпевших.
«В настоящее время материалы уголовного дела находятся на изучении в районной прокуратуре. Если они согласятся с принятым решением, то будет поднят вопрос о привлечении к уголовной ответственности, который в нарушение норм УПК провел это исследование. Есть законодательство, оно должно исполняться. Неважно, какой исход дела нам приближен. В любом случае закон есть закон», — пояснила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.