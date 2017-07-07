В полиции Алматы объяснили, почему закрыли нашумевшее дело о гибели 8-летнего мальчика

Источник: Newtimes.kz

Машина сбила восьмилетнего мальчика прошлым летом недалеко от его дома. От сильного удара Боря Васильченко оказался под капотом рядом стоящей машины. Ребенок умер на руках у родителей, так и не придя в сознание.

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Расследование этой трагедии затянулось на целый год. И вот несколько дней назад в полиции сообщили, что закрыли уголовное дело за отсутствием состава преступления. Родители маленького Бори с таким решением, конечно, не согласны.

Однако в ДВД заверили, расследование провели объективно. Вину водителя подтвердила лишь одна экспертиза. Но это заключение не приняли во внимание, так как его сделали независимые эксперты. Их, вопреки всем нормам, привлекли адвокаты потерпевших.