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08:19 (мск), источник: Nur.kz

За отсутствие отчислений по обязательному медстрахованию будут штрафовать

Штрафы коснутся только работодателей и самозанятых лиц.

Источник: Nur.kz

Несвоевременную или неполную уплату отчислений по обязательному медицинскому страхованию будут штрафовать работодателей и самозанятых лиц. И.о. руководителя ДГД по г. Алматы Балтабеков Канат Жолтаевич прояснил важные моменты.

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Штраф составит от 20 до 50 процентов от суммы неуплаченных отчислений и взносов. При этом физических лиц штрафовать не будут, однако в случае отсутствия отчислений более трех месяцев, они не смогут получить медицинские услуги по второму, более расширенному пакету.

Таким образом, если человек теряет работу, например, и по каким-либо обстоятельства не трудится какое-то время, а соответственно, и отчислений со стороны работодателя больше не производится, он может рассчитывать на расширенный пакет в течение трех месяцев. Затем он может делать взносы самостоятельно — в размере 5% от 1 МЗП.

В этом году 1 МЗП составляет 24 459 тенге, таким образом, 5% от этой суммы составит 1223 тенге. Кроме того, человек может встать на учет в биржу труда, в таком случае за него отчисления будет делать государство. В любом случае, гражданин, у которого нет отчислений, может рассчитывать на базовый пакет, который включает экстренную помощь.

Возникает вопрос, как работник регистратуры в поликлинике сможет определить, есть ли у пришедшего пациента отчисления? Оказывается, при отчислениях указывается ИИН и сумма взносов, которые попадают в единый реестр плательщиков отчислений. Таким образом, наличие отчислений в поликлинике смогут просматривать по базе по удостоверению личности пациента.

Как пояснили в ДГД, работодатель должен выплачивать отчислений по обязательному медицинскому страхованию из собственных средств, не удерживая из зарплаты сотрудника. При этом работодатель может выплачивать отчисления только по доходам сотрудника. То есть, если работник находится в отпуске без содержания и не получает зарплату, то и отчисления работодатель имеет право не делать.

Если человек получает доход из нескольких источников, работая по гражданско-правовому договору, то отчисления должны делаться от суммы этих доходов. То есть, если вы получаете в одной компании 50 тысяч тенге, в другой 10 тысяч, и в третьей — 20 тысяч, то есть, в совокупности 80 тысяч тенге, то отчисления должны делаться от общей суммы.

Если эта общая сумма превышает 15 МЗП — 366 885 тенге, то отчисления делаются только от суммы, равной 15 МЗП, а доходы сверху этой цифры отчислениями не облагаются. Однако в этом случае нужно предоставить справку о суммах полученных доходов из налоговой.

Напомним, обязательное медицинское страхование вступило в силу с 1 июля 2017 года. Ранее в Управлении здравоохранения Алматы ответили на вопросы NUR.KZ о медстраховании.

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