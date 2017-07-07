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08:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Ночные хулиганы в Хабаровске пускали фейерверки и громко звали Диму

В ночь с 6 на 7 июля жителей Кировского района разбудили взрывы фейерверков. Грохот сопровождали сирены автосигнализаций, а также крики и пение пьяной компании. Хулиганов усмиряли сотрудники десятого отдела полиции, сообщает портал «Губерния».

«Я проснулся после 12 ночи от ярких вспышек и взрывов, которых было не меньше пяти, — говорит житель дома № 12 на улице Джамбула Антон Кофман. — Снаряды фейерверков, или что там пускали хулиганы, разлетались на высоте соседней пятиэтажки. От грохота сработали автомобильные сигнализации, которые разбудили уже всех жителей дома. После салюта компания под окнами расходиться не собиралась. Явно подвыпившие парни громко кричали, пели песни и звали какого-то Диму».

В разгар ночного «представления» жильцы вызвали полицию.

«На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы десятого отделения полиции. Они опросили заявителей и свидетелей происшествия. Сейчас проводится проверка, нарушителей спокойствия ищут», — рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов..

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