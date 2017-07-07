Ночные хулиганы в Хабаровске пускали фейерверки и громко звали Диму

«Я проснулся после 12 ночи от ярких вспышек и взрывов, которых было не меньше пяти, — говорит житель дома № 12 на улице Джамбула Антон Кофман. — Снаряды фейерверков, или что там пускали хулиганы, разлетались на высоте соседней пятиэтажки. От грохота сработали автомобильные сигнализации, которые разбудили уже всех жителей дома. После салюта компания под окнами расходиться не собиралась. Явно подвыпившие парни громко кричали, пели песни и звали какого-то Диму».