Самарский университет расширит набор на бюджетные места

В этом году их количество составит 2531 место. Кроме того еще 85 абитуриентов будут обучаться за счет средств региона — правительство Самарской области выделило университету квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия). Эта категория студентов получает возможность не только получить образование за счет средств облбюджета, но и претендовать на некоторые виды стипендий и материальную помощь.

В приемной комиссии Самарского университета напоминают, что подать документы на очную форму обучения на бюджетные места можно до 26 июля. У абитуриентов, поступающих на направления «Журналистика» и «Телевидение» прием продлится до 14 июля, так как молодых людей ожидают дополнительные творческие испытания. Срок приема документов для выпускников, поступающих на платные места, имеющих результаты ЕГЭ или вступительных испытаний — до 22 августа. Прием абитуриентов проходит в манеже по адресу ул. Врубеля, 29 г (на территории инженерного кампуса университета).

Зачисление производится в порядке общего конкурса. Никаких дополнительных документов предъявлять не надо. Сначала в приказ на зачисление включаются те, кто проходят на места, выделенные Министерством образования и науки РФ, а следующие по рейтингу баллов ЕГЭ — на места от областного бюджета.

Для удобства навигации манеж поделен на зоны. Первая — зона консультаций, где представители всех факультетов помогут ребятам сориентироваться в структуре вуза и окончательно определиться со специальностью. Во второй зоне абитуриенты заполняют анкету, определяют желаемые направления подготовки и проверяют, проходят ли они на конкурс по минимальным баллам. В этой же зоне маршруты у выпускников разделяются в зависимости от их категории: «целевик», «олимпиадник», «договорник» и другие. Каждый проследует своим путем для уточнения деталей. После чего все абитуриенты переходят в зону подачи документов.

График работы приемной комиссии Самарского университета: пн-пт с 10.00 до 16.00; суб. с 10.00 до 14.00.

Павел Чертыковцев, заместитель начальника управления по формированию контингента Самарского университета: