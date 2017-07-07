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09:54 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 и 9 июля в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 7 июля). 8 и 9 июля в ряде домов Казани не будет света. Электричество отключат в ряде домов Приволжского района.

Источник: Город Казань.KZN.RU

8 июля с 8.00 до 17.00 свет отключат в поселках Алтан по улицам Газовая, Сабит, Стройная. В это же время электричества не будет в поселках Восточный (улицы Акчулпан, Вязовая, В. Григорьева, Милосердия, Наставников, Нурлы, Приречная, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей, Таулы, Тихвинская, Чияле) и Салмачи (улицы Фиалковая, Яркая).

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в поселке Мирный по улицам: 1-я Давликеевская, 1-я Земляничная, 1-я Рядовая, 2-я Давликеевская, 2-я Землемерная, 2-я Новосельская, 2-я Рубежная, 2-я Рядовая, 3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 3-я Рубежная, 4-я Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Рубежная, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Акварельная, Гумера Гали, Железноводская, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Новосельская, Ново-Давликеевская, Полонная, Просторная, Рощинская, Рыбацкая, Рахима Саттара, В. Синицына, Томская, Черноозерская.

9 июля с 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул. Гарифьянова, 9, 9а, 11, 13; ул. Затлы; ул. Сыртлановой, 11.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в поселках Алтан (улицы Агачлык, Аланлык, пер. Аланлык, Газовая, Каенсар, Сабит, Стройная, Урмале, Уртак), Восточный (улицы Акчулпан, Вязовая, В. Григорьева, Звонкая, Милосердия, Наставников, Нурлы, Приречная, Приречный переулок, Рассветная, Рассветный переулок, Рябиновая, Строителей, Таулы, Тихвинская, Чияле) и Салмачи (улицы Фиалковая, Яркая)..

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Отары по улицам 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, Дорожная, Правды, Приволжская.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Приволжского района.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

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