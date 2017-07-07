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09:54 (мск), источник: Sputnik.by

Скотланд-Ярд 7 лет ищет человека, палец которого нашли на вокзале

Следователи признались, что у них больше нет никаких версий, откуда во дворе взялся этот палец.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Скотланд-Ярд обратился к гражданам Великобритании с просьбой помочь найти владельца отрезанного пальца, найденного в Лондоне 7 лет назад, пишет газета Independent.

Палец обнаружили в декабре 2010 года во дворе, находящемся рядом с вокзалом «Юстон» в Лондоне.

Ранее были версии, что палец принадлежал одной из жертв июльского теракта 2005 года — тогда террорист-смертник взорвал двухъярусный автобус. Но после сравнения ДНК эксперты установили, что он никак с терактом не связан. Кроме того, удалось выяснить, что палец также никак не связан с гражданами, которые находятся в розыске как без вести пропавшие.

«Это тайна. Исчерпаны все линии расследования. Мы не смогли установить, кому принадлежит палец и при каких обстоятельствах его лишился владелец», — сказал представитель Скотланд-Ярда Том Бун.

Полиция Лондона призвала граждан поделиться информацией, связанной с обнаруженной частью тела, чтобы пролить свет на обстоятельства произошедшего.

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