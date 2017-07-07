Скотланд-Ярд 7 лет ищет человека, палец которого нашли на вокзале
Следователи признались, что у них больше нет никаких версий, откуда во дворе взялся этот палец.
Следователи признались, что у них больше нет никаких версий, откуда во дворе взялся этот палец.
МИНСК, 7 июл — Sputnik.
Палец обнаружили в декабре 2010 года во дворе, находящемся рядом с вокзалом «Юстон» в Лондоне.
Ранее были версии, что палец принадлежал одной из жертв июльского теракта 2005 года — тогда
«Это тайна. Исчерпаны все линии расследования. Мы не смогли установить, кому принадлежит палец и при каких обстоятельствах его лишился владелец», — сказал представитель
Полиция Лондона призвала граждан поделиться информацией, связанной с обнаруженной частью тела, чтобы пролить свет на обстоятельства произошедшего.