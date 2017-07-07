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09:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Теплые выходные ожидаются в Иркутской области

В Иркутской области 8 июля 2017 года ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман.

Источник: Reuters

Как сообщает Иркутскгидромет, ветер будет дуть северо-западный с переходом днём на юго-восточный в 5−10 м/с, ночью в северо-восточных районах возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +7,+12 градусов, при прояснении +2,+7 градусов, в северо-восточных районах при облачной погоде до +15 градусов, днём +22,+27 градусов, при облачной погоде +15,+20 градусов.

В Иркутске 8 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью подует северо-западный, днём — юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью +8,+10 градусов, днём +23,+25 градусов.

В Иркутской области 9 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, в северо-восточных районах — ливневые дожди. Ветер северо-западный 5−10 м/с, днём порывы до 11−16 м/с. Температура ночью +10,+15 градусов, при прояснении +2,+7 градусов, днём +20,+25 градусов, при облачной погоде +14,+19 градусов.

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