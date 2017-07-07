Теплые выходные ожидаются в Иркутской области

Как сообщает Иркутскгидромет, ветер будет дуть северо-западный с переходом днём на юго-восточный в 5−10 м/с, ночью в северо-восточных районах возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +7,+12 градусов, при прояснении +2,+7 градусов, в северо-восточных районах при облачной погоде до +15 градусов, днём +22,+27 градусов, при облачной погоде +15,+20 градусов.