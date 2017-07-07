Теплые выходные ожидаются в Иркутской области
В Иркутской области 8 июля 2017 года ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман.
В Иркутской области 8 июля 2017 года ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман.
Как сообщает Иркутскгидромет, ветер будет дуть
В Иркутске 8 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью подует
В Иркутской области 9 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы, в