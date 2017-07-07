Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Суд арестовал сбившую «пьяного» ребенка женщину
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Назван самый богатый супергерой мира
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
“Прекрасная пара”: подписчики о фото Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
9В Китае сошли два оползня
09:56 (мск), источник: VLADNEWS

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья

Росприроднадзор занимается формализацией взаимоотношений с казачьим войском.

Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья; разработан проект приказа главы Минприроды об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, документ находится на согласовании, и в ближайшее время порядок будет подписан министром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТМУ Росприроднадзора.

Перспективы вступления в силу этого приказа были обсуждены в Большом круге объединенного дальневосточного казачьего войска, который состоялся во Владивостоке по случаю празднования 128-летия Уссурийского казачьего войска.

На собрании присутствовали атаманы дальневосточных казачьих объединений, представители государственных ведомств и Уссурийского казачества.

Вопросы содержания пляжей привлекательных для туристов регионов в чистоте необычайно важны, отмечают специалисты Росприроднадзора: нередко в местах массового отдыха граждан образуются несанкционированные свалки, не организована надлежащая очистка стоков, арендаторами пляжей повсеместно допускаются грубые нарушения действующего законодательства: осуществляется парковка автотранспорта отдыхающих в водоохранной зоне (на возмездной основе), берется плата, либо ограничивается проход к моря — и тому подобное.

Основная задача взаимодействия Росприроднадзора с казаками в данном направлении — актировать факты нарушения законодательства со стороны физических и юридических лиц, привлекать их к административной ответственности, принимать меры, в рамках действующего законодательства, по замене недобросовестных арендаторов, систематически нарушающих требования закона. Формализация сотрудничества предполагается на основе института общественных инспекторов по охране природы.

Справка:

В соответствии с проектом приказа главы Минприроды, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.

Кроме того, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в частности способствовать формированию экологической культуры среди населения путем вовлечения граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты по очистке территорий, акваторий, посадке деревьев.

После утверждения вышеуказанного порядка, Росприроднадзором будет проведена работа по организации обучающих семинаров по вопросам практического применения норм действующего природоохранного законодательства для тех представителей казачьих войск, кандидатуры которых будут направлены в адрес Росприроднадзора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья
CNN сообщил о рекомендациях Трампу перед встречей с Путиным
Госдеп: США дорожат отношениями с Украиной и не откажутся от них
В Гамбурге полиция вновь применила водометы против протестующих
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Хуже Албании: что значит для России место в рейтинге ФИФА В четверг ФИФА обнародовала июльский вариант своего рейтинга национальных команд. Сборная России поднялась на одну строчку — с 63-го места на 62-е
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Назван самый богатый супергерой мира Ни Тони Старк, ни Брюс Уэйн, традиционно считающиеся одними из самых состоятельных персонажей комиксов, не смогли занять первую строчку рейтинга
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь