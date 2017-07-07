Казаки займутся нарушителями на пляжах Приморья; разработан проект приказа главы Минприроды об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, документ находится на согласовании, и в ближайшее время порядок будет подписан министром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТМУ Росприроднадзора.

Перспективы вступления в силу этого приказа были обсуждены в Большом круге объединенного дальневосточного казачьего войска, который состоялся во Владивостоке по случаю празднования 128-летия Уссурийского казачьего войска.

На собрании присутствовали атаманы дальневосточных казачьих объединений, представители государственных ведомств и Уссурийского казачества.

Вопросы содержания пляжей привлекательных для туристов регионов в чистоте необычайно важны, отмечают специалисты Росприроднадзора: нередко в местах массового отдыха граждан образуются несанкционированные свалки, не организована надлежащая очистка стоков, арендаторами пляжей повсеместно допускаются грубые нарушения действующего законодательства: осуществляется парковка автотранспорта отдыхающих в водоохранной зоне (на возмездной основе), берется плата, либо ограничивается проход к моря — и тому подобное.

Основная задача взаимодействия Росприроднадзора с казаками в данном направлении — актировать факты нарушения законодательства со стороны физических и юридических лиц, привлекать их к административной ответственности, принимать меры, в рамках действующего законодательства, по замене недобросовестных арендаторов, систематически нарушающих требования закона. Формализация сотрудничества предполагается на основе института общественных инспекторов по охране природы.

Справка:

В соответствии с проектом приказа главы Минприроды, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.

Кроме того, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут принимать участие в мероприятиях по охране и рациональному использованию природных ресурсов, в частности способствовать формированию экологической культуры среди населения путем вовлечения граждан в природоохранные мероприятия, трудовые десанты по очистке территорий, акваторий, посадке деревьев.