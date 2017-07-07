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09:57 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии прожил с забытым медиками хирургическим зажимом в кишечнике 17 лет

УФА, 7 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана утвердил решение Уфимского районного суда о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей за смерть пациента.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в 1998 году житель Бирска попал в автоаварию и был доставлен в местную больницу. Врачи провели ему экстренную операцию, оставив в брюшной полости хирургический зажим.

Спустя 17 лет, в 2015 году, 56-летний мужчина вновь попал в больницу с острыми болями в области живота. Установили причину — инородный металлический предмет в кишечнике. Несмотря на проведение интенсивной терапии, медикам не удалось спасти жизнь пациента.

Супруга погибшего обратилась в суд за взысканием с Бирской центральной районной больницы компенсации морального вреда.

Дело рассматривалось в суде первой и апелляционной инстанции. Прокуратура поддержала требования истицы.

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