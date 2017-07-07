Житель Башкирии прожил с забытым медиками хирургическим зажимом в кишечнике 17 лет

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в 1998 году житель Бирска попал в автоаварию и был доставлен в местную больницу. Врачи провели ему экстренную операцию, оставив в брюшной полости хирургический зажим.
Спустя 17 лет, в 2015 году, 56-летний мужчина вновь попал в больницу с острыми болями в области живота. Установили причину — инородный металлический предмет в кишечнике. Несмотря на проведение интенсивной терапии, медикам не удалось спасти жизнь пациента.
Супруга погибшего обратилась в суд за взысканием с Бирской центральной районной больницы компенсации морального вреда.
Дело рассматривалось в суде первой и апелляционной инстанции. Прокуратура поддержала требования истицы.