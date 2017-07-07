Башкирия — на 40 месте в России по средней продолжительности жизни

Источник: AP 2017

Средняя продолжительность жизни в РФ за последние два года выросла в среднем на 1,7 года и составила почти 72 года. Самая большая средняя продолжительность жизни в Ингушетии — 80,5 лет. На втором месте — Дагестан, на третьем — Москва (76,7). Меньше всего живут в Республике Тыва. Там продолжительность жизни составляет всего 63,1 года. Следом идут Чукотский автономный округ (64,1) и Еврейская автономная область.

В мировом рейтинге РФ занимает 89 место. Лидером по продолжительности жизни является Япония, жители которой в среднем живут 84 года.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на собрании, посвященном Дню медицинского работника, отметил, что «в рамках реализации общероссийских приоритетных проектов поставлена задача достичь к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни в стране 76 лет. Для решения этой задачи предстоит многое сделать в части совершенствования всех составляющих системы охраны здоровья — профилактики, медицинской помощи, реабилитации, управления отраслью. Необходима тесная координация усилий руководителей сферы здравоохранения, глав муниципальных образований, представителей фармацевтической индустрии, научных и образовательных учреждений и, конечно же, активность самого населения».

По словам министра здравоохранения РБ Анвара Бакирова, сегодня для увеличения продолжительности жизни до 72 лет в регионе необходимо снизить младенческую смертность на 32% и смертность трудоспособного населения на 25%.

В 2016 году младенческая смертность в республике сократилась на 19% по отношению к 2015 году и достигла наименьшего значения в истории республики. За 10 лет ее удалось снизить в два раза — с 12 до 6 промилле, привел данные руководитель Минздрава РБ.

Основными причинами смерти детей первого года жизни Анвар Бакиров назвал проблемы, прежде всего напрямую связанные с состоянием здоровья семейных пар. Также ухудшению показателя младенческой смертности способствует позднее выявление пороков развития плода, что приводит к рождению детей с различными отклонениями, требующими оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Для того чтобы изменить эту ситуацию региональное ведомство разработало схему маршрутизации беременных женщин. Теперь женщины с тяжелой патологией направляются в роддома 2 и 3 уровней, что значительно уменьшает риск младенческой и материнской смертности.

По-прежнему высокой остается доля смертности детей до года вне стационара, и зачастую это дети из неблагополучных семей. Они погибают не потому, что не оказывается помощь, а из-за поздней обращаемости родителей, когда спасти ребенка уже невозможно, считает министр.

В 2016 году Минздравом создан Центр ситуационных и проектных решений.

«Теперь мы видим картину общей смертности населения, рождаемости и других процессов, влияющих на демографию в режиме онлайн, — сказал министр здравоохранения РБ. — Демографические показатели — один из основных разделов, который наиболее глубоко анализируется в работе Центра. Удобная визуализация показателей здравоохранения позволяет выявлять и анализировать проблемные точки с самого “верхнего” уровня, при этом существует возможность получения детализации до участка медицинской организации и до конкретного пациента. В настоящее время к системе подключены все государственные и частные медицинские организации, участвующие в Программе госгарантий».

Данный Центр также позволяет проводить мониторинг по такому параметру, как «Рождаемость населения».