Более 30 школ капитально отремонтируют в Приморье

На ремонт школ Приморья в этом году в краевом бюджете предусмотрено 45 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрацию края.

Как сообщили в департаменте образования и науки, в основном будут отремонтированы кровли и установлены новые окна.

«В этом году планируется капитально отремонтировать девять школ в Арсеньеве, две — в Большом Камне, три — в Дальнереченском районе, одиннадцать — в Михайловском, три — в Пограничном, по одной в Пожарском, Хасанском, Ханкайском и Чугуевском районах края», — рассказали специалисты.

Также в нескольких муниципалитетах планируется начать подготовительные работы и непосредственно строительство новых учреждений образования и реконструкцию существующих в Уссурийске, Фокино, Лазовском районе, Красноармейском и Партизанском районах.

«К концу года будет построена новая школа в селе Светлая Тернейского района вместо старого здания, непригодного к использованию после тайфуна «Лайонрок», — добавили специалисты.

Отметим, работа по строительству и реконструкции школ направлена на ликвидацию второй смены. Такую задачу перед всеми субъектами РФ поставил Президент Владимир Путин.