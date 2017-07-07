Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
Защитник отца «пьяного» мальчика рассказал новые подробности дела
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Сеть обсуждает романтичное фото 37-летней Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом открыли новое пожарное депо

Новое пожарное депо открылось в селе Раздольном Николаевского района Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, депо будет обслуживать в общей сложности шесть населенных пунктов. Село Раздольное расположено на востоке Николаевского района, в нем проживает почти 2 000 человек.

«Это одна из отдаленных территорий — ранее расстояние до ближайшей пожарной части составляло 50 километров. При этом в жарких заволжских степях часто возникают ландшафтные пожары, которые создают угрозу населенным пунктам», — добавили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь