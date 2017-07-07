Под Волгоградом открыли новое пожарное депо
Новое пожарное депо открылось в селе Раздольном Николаевского района Волгоградской области.
Новое пожарное депо открылось в селе Раздольном Николаевского района Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, депо будет обслуживать в общей сложности шесть населенных пунктов. Село Раздольное расположено на востоке Николаевского района, в нем проживает почти 2 000 человек.
«Это одна из отдаленных территорий — ранее расстояние до ближайшей пожарной части составляло 50 километров. При этом в жарких заволжских степях часто возникают ландшафтные пожары, которые создают угрозу населенным пунктам», — добавили в ведомстве.