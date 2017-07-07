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11:24 (мск), источник: Actualitati.md

Каникулы в детских садах Молдовы отменят

После многочисленных акций протеста, которые проводили родители, было принято решение об отмене 42-дневных каникул.

Источник: Actualitati.md

Так, дошкольные учреждения смогут приостановить работу только в случае проведения ремонтных работ, дезинфекции и т. д.

Каникулы в детских садах будут согласованы с родительским комитетом до первого декабря этого года, о сроках родителей предупредят заранее за 30 дней.

Кроме того, на период закрытия дошкольного учреждения, родителям будет представлена возможность устроить детей в детские сады расположенные поблизости.

Напомним, ранее бывший министр образованияКорина Фусу, объявила о каникулах в детских садах на 42 дня.

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