Каникулы в детских садах Молдовы отменят
После многочисленных акций протеста, которые проводили родители, было принято решение об отмене 42-дневных каникул.
После многочисленных акций протеста, которые проводили родители, было принято решение об отмене 42-дневных каникул.
Так, дошкольные учреждения смогут приостановить работу только в случае проведения ремонтных работ, дезинфекции
Каникулы в детских садах будут согласованы с родительским комитетом до первого декабря этого года, о сроках родителей предупредят заранее за 30 дней.
Кроме того, на период закрытия дошкольного учреждения, родителям будет представлена возможность устроить детей в детские сады расположенные поблизости.
Напомним, ранее бывший министр образованияКорина Фусу, объявила о каникулах в детских садах на 42 дня.