Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, что РФ сделает с подлодками ВМС США в Арктике
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
“Прекрасная пара”: подписчики о фото Семенович и Воробьева
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Жена Абрамовича затмила всех на Неделе моды в Париже (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Терпение кончилось - СМИ о визите главы Китая в РФ
Россию застроят арендными домами
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
11:24 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук вновь призвал калининградцев молиться за хорошую погоду на День города

Глава Калининграда вновь призвал жителей города молиться за хорошую погоду на День города. Такое предложение прозвучало в эфире программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград» от градоначальника Александра Ярошука.

Источник: Клопс.ru

«Надо всем помолиться, чтобы погода была хорошая. Обычно жители города очень цивилизованно проводят праздник. По статистике со стороны силовиков — минимальные нарушения. Мусора, конечно, много, но сами понимаете, сколько людей посещает День города. Слава богу, ничего не ломают», — порадовался Александр Ярошук.

Глава Калининграда порекомендовал посетить праздничные мероприятия, а также воспользоваться такой услугой, как «завтрак по-калининградски».

«Мы мало общаемся со своими близкими. Это ещё одна возможность пойти позавтракать и всей семьёй провести время вместе. При этом неважно, кто и что при этом будет заказывать», — подчеркнул градоначальник.

В прошлом году Ярошук гарантировал хорошее настроение, а вот о погоде пообещал молиться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
Калининградка получила черепно-мозговую травму на съёмках фильма с Прилучным
Без "Иванушек": чем могут заняться те, кто не пойдёт на День города (программа)
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Три человека погибли при взрыве на шахте в Норильске
Гамбург встречает G20 протестами: пострадали 76 полицейских
Китайский авианосец впервые вошел в воды Гонконга
Сенаторы призвали не возвращать России изъятую дипсобственность
Ушел в отставку генерал, отвечавший за хранение ядерного оружия
СМИ: Microsoft уволит нескольких тысяч сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции. Расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Сергей Безруков показал подросшую дочь Девочка отпраздновала свой первый день рождения.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь