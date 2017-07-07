Ярошук вновь призвал калининградцев молиться за хорошую погоду на День города

Источник: Клопс.ru

«Надо всем помолиться, чтобы погода была хорошая. Обычно жители города очень цивилизованно проводят праздник. По статистике со стороны силовиков — минимальные нарушения. Мусора, конечно, много, но сами понимаете, сколько людей посещает День города. Слава богу, ничего не ломают», — порадовался Александр Ярошук.

Глава Калининграда порекомендовал посетить праздничные мероприятия, а также воспользоваться такой услугой, как «завтрак по-калининградски».

«Мы мало общаемся со своими близкими. Это ещё одна возможность пойти позавтракать и всей семьёй провести время вместе. При этом неважно, кто и что при этом будет заказывать», — подчеркнул градоначальник.