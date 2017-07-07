Речной транспорт снова ходит по Волге после непогоды

Напомним, движение теплоходов приостановили в среду вечером, 5 июля, из-за шторма на реке Волге. Этому предшествовало ЧП. Как следует из видео, опубликованного очевидцами происшествия, в среду во второй половине дня судно «Москва» направлялось из Подгор в Самару. На нем находилось несколько десятков пассажиров, в том числе маленькие дети. На Волге из-за непогоды было сильное волнение. В какой-то момент волной выбило «лобовое» стекло нижней палубы, и вода стала затекать внутрь. Пассажирам быстро выдали спасательные жилеты и попросили успокоиться. Судно успешно причалило к берегу. По предварительным данным, никто не пострадал.