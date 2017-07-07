Речной транспорт снова ходит по Волге после непогоды
Вечером в четверг, 6 июля, «Самарское речное пассажирское предприятие» возобновило рейсы теплоходов по реке, сообщили sgpress.ru в диспетчерской службе предприятия.
Вечером в четверг, 6 июля, «Самарское речное пассажирское предприятие» возобновило рейсы теплоходов по реке, сообщили sgpress.ru в диспетчерской службе предприятия.
Напомним, движение теплоходов приостановили в среду вечером, 5 июля,
В пятницу, 7 июля, речной транспорт ходит по обычному расписанию.