Маск предупредил о надвигающейся на человечество катастрофе

Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом.

В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции. Автор Фред Пирс полагает, что население планеты столкнется с двумя проблемами: быстрым старением (недостаточным воспроизводством) и ограничением доступа к пищевым ресурсам. Тем не менее автор не исключает, учитывая последние достижения медицины и общемировое повышение качества жизни, что в будущем «старый [человек] может быть новым молодым».