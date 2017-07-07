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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Маск предупредил о надвигающейся на человечество катастрофе

Предприниматель Илон Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Источник: Reuters
Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом.
Илон Маск

Так предприниматель прокомментировал в Twitter публикацию New Scientist.

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В ноябре 2016 года издание представило статью, в которой высказываются опасения о будущем человеческой популяции. Автор Фред Пирс полагает, что население планеты столкнется с двумя проблемами: быстрым старением (недостаточным воспроизводством) и ограничением доступа к пищевым ресурсам. Тем не менее автор не исключает, учитывая последние достижения медицины и общемировое повышение качества жизни, что в будущем «старый [человек] может быть новым молодым».

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что человечество ожидает катастрофа, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

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