В Екатеринбурге полицейские спасли маленького лисенка, бегавшего по городу

Напомним, сообщения о лисенке появились в соцсетях 5 июля. Животное было замечено в районе перекрестка улиц Учителей и Уральской в Кировском районе города.
«В отдел полиции УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина Кировского района местные жители заметили лисенка. Хищник крутился у крыльца торговой точки, вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Люди неоднократно видели животное на оживленной дороге, где ездит большое количество автомобилей. Животное застряло в узком проходе между гаражами, где его и поймали полицейские патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Станислав Спицин, старший сержант полиции Сергей Лазуков и старший сержант полиции Сергей Середа», — сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стражи порядка вызвали зоозащитников, чтобы осмотреть животное, определить возраст, пол и наличие возможных заболеваний.
Как выяснилось, лисёнку около трёх месяцев. В тот же день он был помещен во временное жилище, у него обнаружена резаная рана задней лапы. После того, как хищника вылечат, он будет выпущен в родную стихию.