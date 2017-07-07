В Екатеринбурге полицейские спасли маленького лисенка, бегавшего по городу

Напомним, сообщения о лисенке появились в соцсетях 5 июля. Животное было замечено в районе перекрестка улиц Учителей и Уральской в Кировском районе города.

«В отдел полиции УМВД России по Екатеринбургу поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина Кировского района местные жители заметили лисенка. Хищник крутился у крыльца торговой точки, вероятно, надеясь, что кто-либо из покупателей угостит его каким-нибудь лакомством. Люди неоднократно видели животное на оживленной дороге, где ездит большое количество автомобилей. Животное застряло в узком проходе между гаражами, где его и поймали полицейские патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Станислав Спицин, старший сержант полиции Сергей Лазуков и старший сержант полиции Сергей Середа», — сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-32182751&id=456239725&hash=59ce48d2467119f6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стражи порядка вызвали зоозащитников, чтобы осмотреть животное, определить возраст, пол и наличие возможных заболеваний.