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11:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Родители в Новосибирской области пожаловались на отдых детей

Некоторые семьи добились возврата денег.

По данным регионального Роспотребнадзора, в июне выехали на отдых за пределы Новосибирской области 647 детей в составе 39 организованных детских групп. В том числе на морских побережьях нашей страны отдохнули 266 детей, в Крыму — 110.

«В местных загородных лагерях и детских оздоровительных учреждениях за первую смену отдохнуло более 70 тысяч маленьких сибиряков. Сотрудники контролирующих органов сумели проверить все загородные детские оздоровительные учреждения и боле 40% лагерей дневного пребывания. Были исследованы более 3-х тысяч проб готовых блюд и около 700 проб питьевой воды,» — сообщает пресслужба Роспотребнадзора.

Несмотря на это, 13 родителей остались недовольны отдыхом своих чад и написали претензии по поводу некачественного оказания услуг. Они потребовали возместить имущественный и моральный вред. Восемь претензий, по данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, удовлетворены в добровольном порядке на общую сумму 239,9 тыс. рублей.

Управление ведомства просит население информировать о нарушениях при организации детского отдыха. Информацию необходимо направлять в письменном виде по адресу: 6300132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 7а, либо на Е-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru.

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