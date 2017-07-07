Фотографию сына учительницы из Березников незаконно разместили в социальном буклете

Как сообщает «АиФ-Прикамье», злополучное фото было сделано, когда мама и сын поехали на сплав. Во время путешествия мальчик устал, тогда его и сфотографировали. Позднее кадр попал в социальный буклет с надписью «Детям нужна семья».



После к маме ребенка сперва обращались ее родственники, потом родители ее учеников. Многие посчитали, что женщина решила отдать сына. Потом ей пришлось оправдываться и перед органами опеки, которые стали приходить домой к семье с проверками.



В итоге женщине пришлось уйти из школы, так как она устала перед всеми объясняться. Жительница Березников обратилась в суд, но на тот момент закон о защите персональных данных не был принят.



Тогда женщина обратилась в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ встал на ее сторону. По решению суда потерпевшая имеет право получить компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Для этого судебным приставам придется обратиться в казначействе.



Отметим, что заказчик социальных буклетов — центр сопровождения семь — закрылся сразу после скандала. Также они планировали разместить фото мальчика в целях социальной рекламы на билбордах в Березниках.