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11:28 (мск), источник: Новости Перми

Фотографию сына учительницы из Березников незаконно разместили в социальном буклете

Когда мальчику было два года, его сфотографировал местный фотограф, а потом фото малыша появилась в буклете, где его представили, как сироту. К маме ребенка, работавшей учителем, появился нездоровый интерес.

Как сообщает «АиФ-Прикамье», злополучное фото было сделано, когда мама и сын поехали на сплав. Во время путешествия мальчик устал, тогда его и сфотографировали. Позднее кадр попал в социальный буклет с надписью «Детям нужна семья».

После к маме ребенка сперва обращались ее родственники, потом родители ее учеников. Многие посчитали, что женщина решила отдать сына. Потом ей пришлось оправдываться и перед органами опеки, которые стали приходить домой к семье с проверками.

В итоге женщине пришлось уйти из школы, так как она устала перед всеми объясняться. Жительница Березников обратилась в суд, но на тот момент закон о защите персональных данных не был принят.

Тогда женщина обратилась в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ встал на ее сторону. По решению суда потерпевшая имеет право получить компенсацию в размере 7,5 тысяч евро. Для этого судебным приставам придется обратиться в казначействе.

Отметим, что заказчик социальных буклетов — центр сопровождения семь — закрылся сразу после скандала. Также они планировали разместить фото мальчика в целях социальной рекламы на билбордах в Березниках.

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