Социологи узнали, кто «хозяин в доме» в российских семьях

Источник: РИА "Новости"

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 1—3 июля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Социологи отметили кардинальное изменение, произошедшее в общественном мнении по вопросу о главенстве в семье: «демократический подход вытеснил авторитарный».

В частности, еще 12 лет назад две позиции были практически равнозначны: с одной стороны, определение главенствующего в семье по возрастному критерию, с другой — равноправие всех членов семьи при принятии решений.

Если в 2005 году 38% россиян видели главой семьи старшего мужчину или женщину, а 35% говорили, что все важные вопросы должны решаться совместно в ходе дискуссий, то сейчас, как показал опрос, приверженцев второй позиции стало почти вдвое больше (60%), тогда как первых, напротив, заметно меньше (20%).

62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения. Однако мужские позиции все еще сильны: 29% признают тот факт, что главный в их семье — муж (среди мужчин — 34%), жену называют только 7% (среди женщин — 12%)

Почти все семейные участники опроса (96%) довольны отношениями с супругом, в том числе 80% сказали, что отношения устраивают их полностью. Практически всех устраивает и процесс принятия решений в семье (96%), распоряжения семейным бюджетом (95%), распределения семейных обязанностей (94%). На последнем месте оказалась материальная обеспеченность, но и этот аспект семейной жизни все же удовлетворительно оценивают более половины респондентов (54%).

«Семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство (94%), однако доля однозначно положительных оценок 69%, тогда как 25% отвечают «скорее устраивает», — отмечено в исследовании социологов.

Что касается поддержки семьи в сложных ситуациях, ее ощущают более трех четвертей (78%) опрошенных, однако из них 12% желали бы получать большую поддержку со стороны близких. А вот по оценке 15% респондентов, в большей степени они сами являются опорой для родных, нежели получают поддержку от них.

Директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что динамика показателей общественного мнения свидетельствует о явно выраженных позитивных изменениях в сфере семейных отношений.