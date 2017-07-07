Москвичи присоединятся к акции Ринго Старра Peace & Love
Таким образом музыкант уже 10 лет отмечает свой день рождения.
Таким образом музыкант уже 10 лет отмечает свой день рождения.
Бывший ударник The Beatles Ринго Старр попросил жителей Москвы и
Согласно правилам флешмоба, фанаты будут ровно в 12:00 по местному времени снимать и транслировать свое послание на тему Peace & Love в Facebook. Ролики будут размещаться на официальной странице Старра в социальной сети. По его замыслу, таким образом по миру прокатится «волна любви».
Московские битломаны будут снимать свое послание «мира и любви» на видео в 12:00 у входа в галерею Шилова на «Боровицкой».
Акция Peace & Love проводится с 2008 года. Его поклонники отмечают, что у музыканта тогда спросили, чего он хочет на день рождения, и Ринго ответил: «Больше мира и любви». В тот год он первый раз пришел к зданию звукозаписывающей компании Capitol Records ровно в полдень (22:00 по московскому времени), поприветствовал фанатов и пожелал им мира и любви.
«Как здорово, что эта идея продолжает расти и распространяться. Спасибо всем, кто ее поддерживает», — приводят на форуме слова Старра.