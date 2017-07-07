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15:50 (мск), источник: ЮГА.ру

Жительница Новороссийска испекла пряник с портретом Данилы Козловского

В Новороссийске 16-летняя девушка испекла пряник с изображением Данилы Козловского для всероссийского кулинарного конкурса «Пряничное лето».

На старте конкурса Екатерина Казарецкая представила жюри пряник с изображением героев фильма «Мама», на котором изображены Людмила Гурченко и Михаил Боярский. Девушка стала одной из участниц финального этапа, для которого она приготовила пряник с портретом российского актера Данилы Козловского, передает «Наша газета Новороссийск».

Как сообщали Юга.ру, Данила Козловский в Краснодаре и Новороссийске снимал фильм «Тренер», в котором он стал исполнителем главной роли, а также выступил продюсером и дебютировал в качестве режиссера. Картина выйдет на экраны в 2018 году, она приурочена к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

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