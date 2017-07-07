Жительница Новороссийска испекла пряник с портретом Данилы Козловского

На старте конкурса Екатерина Казарецкая представила жюри пряник с изображением героев фильма «Мама», на котором изображены Людмила Гурченко и Михаил Боярский. Девушка стала одной из участниц финального этапа, для которого она приготовила пряник с портретом российского актера Данилы Козловского, передает «Наша газета Новороссийск».

Как сообщали Юга.ру, Данила Козловский в Краснодаре и Новороссийске снимал фильм «Тренер», в котором он стал исполнителем главной роли, а также выступил продюсером и дебютировал в качестве режиссера. Картина выйдет на экраны в 2018 году, она приурочена к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.