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12:53 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде отключат уличное освещение во время лазерного шоу в День города

В День города отключат освещение для проведения лазерного шоу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Калининград.Ru

Лазерное представление будет проходить во время гала-концерта на главной сцене у Дома Советов в воскресенье, 8 июля, с 23:05 до 23:20. В связи с этим на 15 минут отключат уличное освещение по улице Шевченко, а также две светоточки на Пролетарской.

День города-2017 пройдёт с 4 по 9 июля. Основная программа запланирована на выходные дни. В субботу, 8 июля, гости увидят фейерверк, световое шоу и гала-концерт, а в воскресенье проспект Мира перекроют для организации пешеходной зоны.

С полной программой Дня города можно ознакомиться в материале Калининград.Ru — «Джаз, невесты и “Жуки”».

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