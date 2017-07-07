В Калининграде отключат уличное освещение во время лазерного шоу в День города

Лазерное представление будет проходить во время гала-концерта на главной сцене у Дома Советов в воскресенье, 8 июля, с 23:05 до 23:20. В связи с этим на 15 минут отключат уличное освещение по улице Шевченко, а также две светоточки на Пролетарской.