В Калининграде отключат уличное освещение во время лазерного шоу в День города
В День города отключат освещение для проведения лазерного шоу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В День города отключат освещение для проведения лазерного шоу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Лазерное представление будет проходить во время
День города-2017 пройдёт с 4 по 9 июля. Основная программа запланирована на выходные дни. В субботу, 8 июля, гости увидят фейерверк, световое шоу и
С полной программой Дня города можно ознакомиться в материале Калининград.Ru — «Джаз, невесты и “Жуки”».