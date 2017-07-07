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14:17 (мск), источник: Nur.kz

Танцующая «келинка» из Кыргызстана взорвала Сеть

Танцующая «келинка» из Кыргызстана взорвала Сеть своим зажигательным видеороликом, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Когда меня достают распросами о замужестве, в голове происходит примерно это», — подписала видео Сайкал Жумалиева.

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В интервью Sputnik Кыргызстан девушка отметила, что ролик был снят спонтанно во время поездки на жайляу.

«Чтоб отметить, как я провожу лето, решили снять ролик. Я надела мамин халат и платок. Оператором была маленькая сестренка, а братишки помогали за кадром, подавая посуду», — рассказала героиня ролика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователям пришелся по душе забавный ролик, один из юзеров сопроводил его подписью «Когда ты в душе Бейонсе, а не “келинка” из айыла».

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