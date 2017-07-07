Танцующая «келинка» из Кыргызстана взорвала Сеть
Танцующая «келинка» из Кыргызстана взорвала Сеть своим зажигательным видеороликом, сообщает NUR.KZ.
Танцующая «келинка» из Кыргызстана взорвала Сеть своим зажигательным видеороликом, сообщает NUR.KZ.
«Когда меня достают распросами о замужестве, в голове происходит примерно это», — подписала видео Сайкал Жумалиева.
В интервью Sputnik Кыргызстан девушка отметила, что ролик был снят спонтанно во время поездки на жайляу.
«Чтоб отметить, как я провожу лето, решили снять ролик. Я надела мамин халат и платок. Оператором была маленькая сестренка, а братишки помогали за кадром, подавая посуду», — рассказала героиня ролика.
Пользователям пришелся по душе забавный ролик, один из юзеров сопроводил его подписью «Когда ты в душе Бейонсе, а не “келинка” из айыла».