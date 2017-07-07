Белорусам начали возвращать «налог на тунеядство»

Источник: Telegraf.by

Она напомнила об итогах совещания 9 марта у президента Александра Лукашенко, на котором были обозначены главные направления работы по декрету № 3.

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Тогда приняли решение, что возврат уплаченного сбора будет осуществляться тем гражданам, которые устроились на работу.

«Это и будет сделано, такое распоряжение сегодня есть, и налоговые органы приступили к работе», — сообщила Светлана Шевченко, передает БелТА.

При этом она не смогла ответить, скольким гражданам уже вернули сбор.