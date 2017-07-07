Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
От чего вас спасет спиннер
Меркель сделала заявление, касающееся встречи Трампа и Путина
В России запускают новую жилищную программу
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Гамбург встречает G20 протестамиВ столкновениях с манифестантами пострадали 76 полицейских
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Глава парламента Турции: мы будем поднимать вопрос Крыма
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Разведка США проанализировала состояние вооруженных сил РФ - СМИ
Длинные ноги и узкая талия: фото Топурии в постели
Россиян освободят от платы за установку счетчиков
В Москве упали цены на новостройки
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
9В Китае сошли два оползня
12:59 (мск), источник: РИА Новости

Директор новосибирского оперного театра Кехман вышел из декретного отпуска

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, который год назад был признан банкротом, а в апреле ушел в отпуск по уходу за ребенком, 7 июля возвращается к работе, говорится в сообщении на сайте театра.

Источник: РИА Новости

В конце июня депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус сообщила, что Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова подтвердила эту информацию. История вызвала общественный резонанс. В пресс-службе театра позже подтвердили, что Кехман 3 апреля действительно ушел в отпуск, однако не на три года, а «ровно настолько, насколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль».

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог все это время быть с семьей и ухаживать за ребенком. Я возвращаюсь к работе», — приводятся в сообщении театра слова Кехмана.

Директор театра заявил, что в связи с «высоким интересом» общественности к его семейным делам теперь помогать заботиться о ребенке будет бабушка.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, которая в настоящее время завершается. Согласно закону, после завершения процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности. Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы «Тангейзер» в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Жена Медведева рассказала о грядущей серебряной свадьбе
Построен самый длинный в мире подводный автомобильный тоннель
Жена Медведева рассказала о грядущей серебряной свадьбе
Siemens расследует сообщения о поставках турбин в Крым
Число погибших при взрыве в Норильске возросло до четырех
В ходе протестов в Гамбурге пострадали более сотни полицейских
ГД в три раза повысила порог долга для запрета на выезд за рубеж
Суд изменил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
В Неаполе рухнул пятиэтажный дом, под завалами есть люди
Работодатели получат налоговые льготы за обучение сотрудников
Спорт
Главу ФИФА подозревают в коррупции: расследование британских СМИ Daily Mail опубликовало информацию, которая может иметь эффект разорвавшейся бомбы
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры Актеры исполнили главные роли в комедийном детективе канала НТВ
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь