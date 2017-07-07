Директор новосибирского оперного театра Кехман вышел из декретного отпуска

Источник: РИА Новости

В конце июня депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус сообщила, что Кехман, признанный год назад банкротом, ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года. Начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова подтвердила эту информацию. История вызвала общественный резонанс. В пресс-службе театра позже подтвердили, что Кехман 3 апреля действительно ушел в отпуск, однако не на три года, а «ровно настолько, насколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль».

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог все это время быть с семьей и ухаживать за ребенком. Я возвращаюсь к работе», — приводятся в сообщении театра слова Кехмана.

Директор театра заявил, что в связи с «высоким интересом» общественности к его семейным делам теперь помогать заботиться о ребенке будет бабушка.