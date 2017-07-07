Доказана невозможность существования жизни на Марсе

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Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Биологи изучили воздействие перхлоратов в концентрациях, характерных для марсианского грунта, на бактерию Bacillus subtilis, которая часто встречается на космических аппаратах и служит источником биологического загрязнения.

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Выяснилось, что в сочетании с ультрафиолетовым излучением токсичность соединений увеличивается, что делает их смертоносными для микроорганизмов. В результате B.subtilis погибает за несколько минут.

По словам специалистов, другие встречающиеся на поверхности Марса вещества — оксиды железа и перекись водорода — усиливают воздействие перхлоратов, ускоряя смерть бактерий в 10,8 раза.