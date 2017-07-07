Умер заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

Источник: РИА "Новости"

В «Левада-центре» заявили, что смерть Алексея Гражданкина стала для них огромной потерей. Он был одним из создателей первого Всесоюзного Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ; с 1991 — Всероссийский центр изучения общественного мнения.).

В 2003 году Алексей Гражданкин вместе с коллегами ушел в «Левада-центр», в котором и проработал до последних дней.