Умер заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

В «Левада-центре» заявили, что смерть Алексея Гражданкина стала для них огромной потерей. Он был одним из создателей первого Всесоюзного Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ; с 1991 — Всероссийский центр изучения общественного мнения.).
В 2003 году Алексей Гражданкин вместе с коллегами ушел в «Левада-центр», в котором и проработал до последних дней.
«Его авторитет и профессионализм в социологическом и поллстерском сообществе неоспорим. Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает», — говорится в сообщении «Левада-центра».