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14:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер заместитель директора «Левада-центра» Алексей Гражданкин

Сегодня ночью после инфаркта скончался заместитель директора «Левада-Центра» Алексей Гражданкин. Об этом «Ъ» сообщила его жена Наталья Гражданкина. По предварительным данным, похороны Алексея Гражданкина состоятся во вторник 11 июля.

Источник: РИА "Новости"

В «Левада-центре» заявили, что смерть Алексея Гражданкина стала для них огромной потерей. Он был одним из создателей первого Всесоюзного Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ; с 1991 — Всероссийский центр изучения общественного мнения.).

В 2003 году Алексей Гражданкин вместе с коллегами ушел в «Левада-центр», в котором и проработал до последних дней.

«Его авторитет и профессионализм в социологическом и поллстерском сообществе неоспорим. Без его знаний, умений и тонкого человеческого понимания Центр бы не достиг той научной и общественной репутации, которой он сейчас обладает», — говорится в сообщении «Левада-центра».

Комментарии
1
Kлeвeр Удaчи
Странная смерть его на фоне политических прогнозов Левада-Центр...
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